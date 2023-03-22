Уборка песка и пыли после зимы стартовала в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

На территории городских парков и скверов стартовали работы по весенней уборке. Основная задача для коммунальщиков на данный момент — сбор песка и смета, скопившихся после зимней посыпки дорожек.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с текущей недели на линию выводится пылесос, осуществляющий финишный сбор песка.

Последним этапом уборки, с наступлением более благоприятных погодных условий, станет увлажнение дорожно-тропиночной сети с помощью КДМ. Это позволит предотвратить весенние «пылевые бури».

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