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НовостиОбщество22 марта 2023 11:18

Смоленским автомобилистам порекомендовали пока не менять зимнюю резину

Эксперты озвучили условия, когда лучше ехать на шиномонтаж
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленским автомобилистам порекомендовали пока не менять зимнюю резину.

Смоленским автомобилистам порекомендовали пока не менять зимнюю резину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилистам из Смоленской области рекомендуют не менять зимнюю резину на летнюю в связи с непостоянными погодными условиями.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск отмечают, что в ближайшие дни еще будет держаться минусовая температура в ночные и утренние часы.

Эксперты уточняют, что на шиномонтаж лучше отправиться, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке не ниже +7 °С. Согласно прогнозам, это произойдёт не раньше середины апреля.

Тем, кто уже поменял зимнюю резину на летнюю, дорожники рекомендуют внимательно следить за погодными условиями и воздержаться от поездок при малейших заморозках.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к уборке песка и пыли после зимы. Работы выполняются механизированным и ручным способами.