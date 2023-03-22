Смоленским автомобилистам порекомендовали пока не менять зимнюю резину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобилистам из Смоленской области рекомендуют не менять зимнюю резину на летнюю в связи с непостоянными погодными условиями.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск отмечают, что в ближайшие дни еще будет держаться минусовая температура в ночные и утренние часы.

Эксперты уточняют, что на шиномонтаж лучше отправиться, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке не ниже +7 °С. Согласно прогнозам, это произойдёт не раньше середины апреля.

Тем, кто уже поменял зимнюю резину на летнюю, дорожники рекомендуют внимательно следить за погодными условиями и воздержаться от поездок при малейших заморозках.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к уборке песка и пыли после зимы. Работы выполняются механизированным и ручным способами.