Смоленские энергетики выдали больше 1,5 МВт мощности новым жилым домам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» обеспечил техприсоединение к электрическим сетям несколько многоквартирных жилых домов общей мощностью 1546,7 кВт. Электроэнергия была подана в новые постройки Смоленска, Гагарина и Сычевки.

Объект в г. Сычевке построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». В октябре медработникам Сычевской межрайонной больницы были вручены ключи от квартир в новом доме. Это первый объект жилья по программе обеспечения медицинскими кадрами муниципальных образований Смоленщины.

В г. Гагарине электроэнергия была подана в 166-тикварирный жилой дом на переулке Пионерский.

Несколько многоквартирных жилых домов подключены в г. Смоленске и Смоленском районе: десятиэтажный 309-квартирный жилой дом в п. Одинцово, многоэтажная жилая застройка в районе д. Киселевка (четыре 5-ти этажных 60 квартирных жилых дома).

В числе подключенных объектов – пятизвездочная гостиница в центре Смоленска с 207 номерами, конференц-залом, СПА-зоной, ресторанами, спортзалом.

«Специалистами филиала постоянно ведутся работы по обеспечению электрической энергией новостроек. Объем вводимого жилья растет, и мы ежегодно выдаем более 1 мегаватта мощности для подключения многоквартирных жилых домов. Надежное электроснабжение - это комфорт и безопасность горожан», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.