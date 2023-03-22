В Смоленске ветеран войны отпраздновала столетний юбилей. Фото: пресс-служба администрации города.

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Клавдия Ивановна Кравченко отметила свой 100-летний юбилей. В день своего юбилея женщина получила именные поздравления от главы города Андрея Борисова, департамента по социальному развитию, управления администрации по Ленинскому району.

– Она принадлежит к поколению, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстанавливало и развивало народное хозяйство. Ее жизненный путь является достойным примером силы духа и истинного патриотизма, беззаветной любви к Родине, – отметили в пресс-службе мэрии.

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Митинг в поддержку специальной военной операции прошёл в Смоленске. В нем приняли участие порядка 600 человек.