Потепление до +13 и небольшой дождь ожидаются в Смоленской области 23 марта. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В четверг в Смоленской области будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер будет дуть умеренный, временами ожидаются небольшие порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.

В Смоленске: +10°C…+12°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к уборке песка и пыли после зимы. Работы выполняются механизированным и ручным способами.