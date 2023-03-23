Потепление до +13 и небольшой дождь ожидаются в Смоленской области 23 марта.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В четверг в Смоленской области будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер будет дуть умеренный, временами ожидаются небольшие порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области: +8°C…+13°C.
В Смоленске: +10°C…+12°C.
Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к уборке песка и пыли после зимы. Работы выполняются механизированным и ручным способами.