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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:11

Сотрудники смоленского УФСБ выявили хищение более 1,5 млн рублей на почте

Начальница отделения вносила в единую базу Почты России недостоверные сведения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сотрудники смоленского УФСБ выявили хищение более 1,5 млн рублей на почте.

Сотрудники смоленского УФСБ выявили хищение более 1,5 млн рублей на почте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники УФСБ России по Смоленской области выявили и пресекли преступление должностных лиц отделения почтовой связи в Дорогобуже, связанное с хищением денежных средств, принадлежавших акционерам ПАО «Дорогобуж».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ноябре 2020 года 33-летняя начальница отделения почтовой связи внесла в единую базу ЕАС АО «Почта России» недостоверные сведения об акционерах предприятия по производству минеральных удобрений. Это позволило ей похитить из кассы наличные в размере более 800 тысяч рублей. Спустя месяц злоумышленница вместе со своей 27-летней заместительницей по той же схеме присвоили и разделили между собой порядка 770 тысяч рублей.

Материалы для возбуждения уголовного дела были переданы в региональное УМВД.

Дорогобужский районный суд признал женщин виновными, начальницу отделения приговорили к 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а её заместительница получила 2 года лишения свободы. Принимая во внимание наличие малолетних детей, им предоставили отсрочку до достижения детьми 14-летнего возраста.

Кроме того, направлен и удовлетворён иск о взыскании с подсудимых в счёт возмещения материального ущерба пострадавшим. На имущество одной из женщин наложен арест.

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