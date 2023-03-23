Сотрудники смоленского УФСБ выявили хищение более 1,5 млн рублей на почте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники УФСБ России по Смоленской области выявили и пресекли преступление должностных лиц отделения почтовой связи в Дорогобуже, связанное с хищением денежных средств, принадлежавших акционерам ПАО «Дорогобуж».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ноябре 2020 года 33-летняя начальница отделения почтовой связи внесла в единую базу ЕАС АО «Почта России» недостоверные сведения об акционерах предприятия по производству минеральных удобрений. Это позволило ей похитить из кассы наличные в размере более 800 тысяч рублей. Спустя месяц злоумышленница вместе со своей 27-летней заместительницей по той же схеме присвоили и разделили между собой порядка 770 тысяч рублей.

Материалы для возбуждения уголовного дела были переданы в региональное УМВД.

Дорогобужский районный суд признал женщин виновными, начальницу отделения приговорили к 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а её заместительница получила 2 года лишения свободы. Принимая во внимание наличие малолетних детей, им предоставили отсрочку до достижения детьми 14-летнего возраста.

Кроме того, направлен и удовлетворён иск о взыскании с подсудимых в счёт возмещения материального ущерба пострадавшим. На имущество одной из женщин наложен арест.

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