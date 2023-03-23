Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники.

Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам раздали красочные тематические плакаты и буклеты.

Московская железная дорога призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.