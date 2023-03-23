В Смоленске презентовали книгу «Стихи о Смоленске»

Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом году к секретарю реготделения партии «Единая Россия», председателю облдумы Игорю Ляхову. Общественная инициатива нашла отклик и получила финансовую поддержку. Содействие в издании антологии «Стихи о Смоленске» также оказали депутат горсовета от «Единой России», председатель регионального отделения «Деловой России» Николай Шумейко, Министерство культуры Российской Федерации и Союз российских писателей.

На торжественном мероприятии, посвященном презентации книги, с приветственным словом от имени Игоря Ляхова выступил депутат областной Думы, председатель областного Совета ветеранов Виталий Вовченко. В своем выступлении он подчеркнул актуальность и своевременность сборника.

«Сегодня эта книга нужна как никогда. Она пронизана любовью к малой родине, наполнена духовными и нравственными ценностями. А это именно то, что объединяет и укрепляет общество. Отмечу, что поэтический сборник вышел в свет благодаря поддержке проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», в рамках которого проводится большая патриотическая и культурно-просветительская работа в регионе», – сказал Виталий Вовченко.

Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

В антологию «Стихи о Смоленске» вошли произведения более 60 авторов – поэтов XX века и современников. Среди них не только профессионалы, классики такие, как Федор Глинка, Михаил Исаковский, Александр Твардовский, Николай Рыленков, но и представители литературных объединений.

В оформлении обложки сборника использован рисунок заслуженного художника России Веры Самариной. Иллюстрации в книге – смоленского архитектора Виталия Бухтеева.

«При составлении книги мы, конечно, задали определенную планку – это новизна художественного образа, особый поэтический голос. Но в некоторых случаях редколлегия закрывала глаза на эти требования и включила в сборник авторов, чьи стихотворения пронизаны высоким эмоциональным накалом любви к Смоленску. Такие произведения просто нельзя было не взять», – отметил председатель регионального отделения Союза российских писателей Владимир Макаренков.

Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

Антология представляет большой интерес не только для читателей, но и для научного филологического сообщества. Собранные стихотворения послужат важным материалом для изучения «литературного мифа» о нашем городе.

«Нам всем хорошо известен «петербургский миф», и люди часто едут в Петербург для того, чтобы почувствовать атмосферу, которую сначала они ощутили в литературе. Сборник «Стихи о Смоленске» – прекрасный материал для исследования «литературного мифа» о нашем городе. Антология станет источником вдохновения для художников в самом широком смысле этого слова и, вероятно, окажется привлекательной для туристов, которые будут приезжать на нашу землю, чтобы подтвердить то впечатление, которое они получили, в частности, из этой книги», – поделилась заведующая кафедрой литературы и журналистики Смоленского государственного университета, доктор филологических наук Ирина Романова.

Большая часть тиража издания (500 экз.) поступит в библиотеки города и области, школы и вузы. Составители сборника «Стихи о Смоленске» также обещают, что в скором времени он станет доступен и в электронном виде.