12 талантливых смоленских старшеклассников станут лауреатами премии имени Юрия Гагарина. Фото: smolsovet.ru.

Проект решения с именами победителей будет изучен депутатами на сессии.

Традиционно конкурс на соискание премии имени Ю.А. Гагарина проводится в Смоленске среди школьников 9-11 классов по четырём номинациям: успехи в учёбе и научно-исследовательская работа, высокие спортивные результаты, достижения в творческой деятельности; активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации. В каждой номинации – по три победителя.

12 талантливых смоленских старшеклассников станут лауреатами премии имени Юрия Гагарина. Фото: smolsovet.ru.

«Премия имени Юрия Гагарина демонстрирует молодому поколению, что всегда есть, куда расти, что важно продолжать стремиться к новым высотам. Фамилии отдельных лауреатов звучат в текстах решений горсовета неоднократно: данная награда присуждается учащимся 9-х, 10-х и 11-х классов, и у ребят есть целых три года, чтобы показать достойные результаты в той или иной номинации», – подчеркнул председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин, отметивший важную роль родителей и педагогов в воспитании и обучении молодого поколения.

«Это, безусловно, очень значимая инициатива, ведь ребята являются гордостью нашего города, прославляют Смоленщину по всей стране. Подобные награды мотивируют школьников на большие достижения и результаты», – убеждена председатель комиссии по социальной сфере Раиса Дижиченко.

Напомним, премия, которая носит имя нашего легендарного земляка, была учреждена Смоленским городским Советом в 1997 году. За первое место победителям полагается по 10 тысяч рублей, за второе – 8 тысяч рублей, за третье – 6 тысяч рублей. Имена лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина заносятся в Книгу Почёта школьников города-героя Смоленска, а церемония награждения обычно проводится в областном центре в День космонавтики.

На комиссии депутаты также рассмотрели вопросы о внесении изменений в Положения о премиях М.К. Тенишевой и М.И. Глинки. Изменения касаются оформления и проверки подаваемых участниками грамот, дипломов, сертификатов и других документов.

Кроме этого, участники заседания изучили представленные документы и будут рекомендовать сессии принять решения о награждении Почётными грамотами города-героя Смоленска особо отличившихся смолян – работников системы образования, здравоохранения и промышленности города.