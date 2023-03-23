Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав сироты из Смоленской области.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по региону Андрею Киселеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав сироты из Смоленской области.

Ранее выпускница Сафоновского детского дома-школы рассказала в соцсети о том, что 10 лет не может получить положенное жилье, несмотря на требования законодательства. Девушка добавила, что у нее на руках имеется решение суда на этот счет, но оно до сих пор не выполнено.

Ранее «КП» писала, что Смоленская сирота через суд получила положенную ей по закону квартиру. Представители администрации длительное время игнорировали требования.