СК возбудил уголовное дело в отношении депутата горсовета Владимира Бурдули. Фото: пресс-служба УФСБ России по Смоленской области.

Сегодня стало известно о том, что в отношении депутата Смоленского городского совета Владимира Бурдули проводятся следственные действия ФСБ. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Предварительно установлено, что чиновник, занимаясь деятельностью, связанной с поставками медицинского оборудования, средств и материалов, в том числе для нужд медучреждений, разработал преступную схему, направленную на хищение мошенническим путем из бюджета Территориального фонда ОМС Смоленской области денежных средств. К преступному плану мужчина привлек сотрудника подконтрольной ему организации, главного врача Клинической больницы №1, а также иных лиц.

В период с апреля 2020 года по август 2022 года подозреваемые путем завышения начальной цены контрактов на поставку медицинских изделий для нужд Клинической больницы №1 похитили бюджетные средства в особо крупном размере – на сумму свыше 6,9 миллиона рублей.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, собирать доказательственную базу.

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