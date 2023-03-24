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НовостиОбщество24 марта 2023 6:17

Аварийный ямочный ремонт улиц продолжается в Смоленске

23 марта работы проводились в трёх районах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске продолжается аварийный ямочный ремонт улиц. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске продолжается аварийный ямочный ремонт улиц. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг, 23 марта, работы по аварийному ямочному ремонту проходили на улицах Кашена, Брылевка, Досуговском шоссе. В ходе работ с использованием литых асфальтобетонных смесей устраняются дефекты дорожного покрытия, угрожающие безопасности дорожного движения.

В профильном департаменте добавили, что уже в апреле планируется проведение работ по ямочному ремонту и других видов работ в рамках содержания улично-дорожной сети. Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 12 участков улиц города.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к уборке песка и пыли после зимы. Работы выполняются механизированным и ручным способами.