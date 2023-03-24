Смоляне могут определить будущий облик туристического центра города. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Жители Смоленска могут решить, каким туристический центр города станет в будущем. Для этого горожанам предлагают пройти опрос, в ходе которого у респондентов спросят какие ассоциации у них вызывает Смоленск, что, по их мнению, турист обязательно должен сделать в нашем городе и сможет ли местный житель подсказать дорогу случайному прохожему. Организаторы также хотят выяснить, как коренные смоляне перемещаются по городу.

Полученные данные позволят сформулировать образ города, который сложился у людей, и выяснить, каким он может стать в будущем: это будет собирательный образ с учетом мнений всех слоев населения. Результатом станет мастер-план – документ, пошагово описывающий развитие исторического центра.

Лучшие идеи и пожелания будут предложены ответственным структурам власти для принятия управленческих решений в сфере благоустройства и повышения туристической привлекательности Смоленска.

Принять участие в опросе можно в двух форматах: офлайн и онлайн. Офлайн-опрос будет проходить на улицах Смоленска весной. Принять участие в онлайн-опросе можно пройдя по ссылке.

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