Метеорологическая весна стартовала в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области началась климатическая весна. Достаточно теплая погода прогнозируется 24 марта. По информации регионального ГУ МЧС, несмотря на облачность и дожди, температура повысится до значений середины апреля.

По области: +10°C …+15°C.

В Смоленске: +12°C …+14°C.

Будет дуть умеренный переменчивый ветер то западного, то юго-западного направлений со скоростью от 6 до 11 м/с, а его порывы будут достигать 14 м/с.

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