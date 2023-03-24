В Топ-10 акций России попали Газпром и Мечел. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний с учетом текущей динамики их котировок и последних корпоративных событий. С начала года доходность подборки Топ-10 акций России составила порядка 17% против роста индекса Мосбиржи за аналогичный период на 5,6%.

По итогам последнего пересмотра, аналитики исключили из Топ-10 акций России бумаги «Московской биржи» в связи с отсутствием новых катализаторов для роста котировок и сигналов о потенциальном обновлении дивидендной политики. В то же время эксперты добавили в список наиболее привлекательных в настоящее время акций бумаги «Мечела» на фоне уверенного роста цен на коксующийся уголь на внешних рынках. Компания продолжает поставки на глобальные рынки благодаря выгодному географическому положению добывающих активов.

Кроме того, в Топ-10 акций РФ вернулись акции «Газпрома», а бумаги «Совкомфлота» были из него исключены. «Акции «Совкомфлота» c момента их включения в Топ-10 акций России на фоне ожиданий выплаты дивидендов за 2022 год подорожали более чем на 20%. А вот котировки акций «Газпрома», напротив, заметно отстали от индекса Мосбиржи с начала года», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Новый Топ-10 акций РФ*

Группа Позитив, ао

ММК, ао

Газпром, ао

МТС, ао

НОВАТЭК, ао

ЛУКОЙЛ, ао

Роснефть, ао

Сбербанк, ао

Мечел, ао

Сургутнефтегаз, ап

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц