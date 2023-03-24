В Смоленской области из «водной ловушки» спасли кота. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В Смоленской области спасатели вызволили кота из «водной ловушки». Об этом рассказали в пожарно-спасательном центре.

Инцидент произошел в Гагарине. Кот забрался на дерево, которое находится в зоне подтопления из-за разлива реки Гжать. Вернуться назад самостоятельно он уже не смог.

Животное провело на дереве несколько часов. Профессиональные спасатели помогли коту спуститься и передали питомца хозяевам.

Ранее «КП» писала, что жительница Смоленской области наняла киллера для кота. Женщине не нравилось, что чужой питомец приходит к ней на участок.