Смоленские энергетики пополинили парк спецтехники

Фото: «МРСК Центра».

Заместитель генерального директора – директор ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин в ходе торжественной церемонии передал ключи водителям нового служебного автотранспорта, который поступил в филиал в 1 квартале 2023 года. Автомобили будут использованы для доставки бригад, материалов и оборудования к местам проведения как плановых, так и аварийных ремонтных работ в труднодоступных местах.

«Рабочие лошадки» электросетевого комплекса – мастерские для проведения аварийно-восстановительных работ направлены в Рославльский район электрических сетей и центральный участок службы линий. Автогидроподъемники пополнили автопарк Смоленского и Сафоновского района электрических сетей.

Не забыты и нужды разъездного характера. Ключи от новых машин ГАЗ Соболь вручены водителям западного участка службы подстанций, департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, Ярцевского, Гагаринского и Смоленского РЭС.

Что касается технической оснащенности филиала, то в настоящее время в эксплуатации филиала находится 838 единиц автотранспорта, включающего бригадные автомобили высокой проходимости, специальную и тракторную технику, грузовой транспорт и электротехнические лаборатории. Ежедневно на линию выезжает более 580 единиц подвижного состава различного назначения – от доставки оперативно-выездных бригад до тяжелой дорожно-строительной техники для проведения ремонтов и реконструкций объектов электросетевого хозяйства.

«Это плановое обновление автопарка филиала, которое позволит районам электрических сетей и службам оперативно и качественно проводить ремонтные и иные виды работ, повышающие надежность энергоснабжения потребителей», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.