Смоленская АЭС: жители г. Десногорска сдали кровь в рамках донорской акции

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

23 марта 2023 года более 100 десногорцев - работники Смоленской АЭС, подрядных организаций и жители города - приняли участие в Дне донора, организованный совместно МСЧ-135 со Смоленским областным центром крови.

Это уже вторая подобная акция в атомграде в текущем году. В этот раз доноры сдали 47,25 литров крови.

«Среди доноров сегодня много тех, кто привел своих друзей и знакомых впервые сдать кровь. Есть и представители целых донорских «династий», которые приходят сразу несколькими поколениями, - отметила специалист по социальной работе ОГБУЗ «Смоленский центр крови» Тереза Дейкина.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Она также призвала тех, кто еще не стал донором, вливаться в важное социальное движение: «Доноры - это люди с большой буквы, готовые прийти на помощь в трудные минуты. Быть донором - это почетно и показательно».

Сегодня добровольческие движения и мероприятия находят поддержку руководства страны, регионов и организаций. Например, Концерн «Росэнергоатом» ежегодно инициирует дивизиональные Дни доноров на предприятиях контура.

С 2008 года в Росатоме реализуется проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови и её компонентов среди работников предприятий атомной отрасли.

В течение 2022 года был отмечен рост активности волонтеров и общественных организаций, которые оказывают значимую поддержку в реализации на федеральном и региональном уровнях гуманитарных акций, проектов в социальной и медицинской сферах, помощи беженцам.

Подъем волонтерского движения способствует росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.