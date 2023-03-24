15 специальных поездов и почти 100 помп для откачки воды подготовлено на МЖД для работы в период весеннего паводка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московской железной дороге завершились мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода.

Так, в настоящее время расчищено от снега и льда около 6,6 тыс. малых водопропускных сооружений (мостов и труб), более 3,7 тыс. км нагорных и водоотводных канав, свыше 4,2 тыс. км кюветов. На станциях организована уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники для исключения их подтопления в период положительных температур. Железнодорожники постоянно следят за уровнем воды в реках. В самых крупных бассейнах Оки и Днепра промеры проводятся на 80 водомерных постах дважды в день.

Для оперативного реагирования на паводковые ситуации сформировано 15 противоразмывных поездов. В состав каждого из них входят вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов. В общей сложности подготовлено 167 вагонов.

Кроме того, для оперативной откачки воды с железнодорожной инфраструктуры подготовлены почти 100 помп, каждая из которых способна откачивать 3,5 – 5 куб. м воды в час. Перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна.

Наблюдения за подъёмом воды в реках и у мостов будет осуществляться до полной ликвидации опасности подтоплений.