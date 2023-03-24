Смоленские школьники стали победителями международного хакатона. Фото: пресс-служба администрации города.

Обучающиеся гимназии № 4 и школы № 33 Смоленска стали победителями международного хакатона. Форум по проектированию туристических маршрутов «Культурные открытия» проходил на протяжении месяца в дистанционном формате.

В хакатоне приняли участие около 150 человек из России, Беларуси, Абхазии, Казахстана, Туркменистана, Болгарии, Киргизии, Монголии, Германии, Египта, Палестины. На конкурс было заявлено 47 туристических маршрутов.

Главной задачей было создание туристического маршрута по объектам культурного наследия России, как внутри страны, так и за ее пределами, и отображение его ключевых локаций на Яндекс Картах.

Победителем международного Хакатона признана команда смоленской школы № 33 с туристическим маршрутом «Здесь есть, что делать». Второе место заняли участники из Египта, третье – студенты ГГУ им. Франциска Скорины из Белоруссии.

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