В Смоленске тестирование нового белорусского автобуса стартует 25 марта. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Минский автомобильный завод (МАЗ) предоставил Смоленску новый пассажирский автобус марки МАЗ-203.047 для тестовой эксплуатации. Об этом с представителями предприятия договорился мэр Андрей Борисов в ходе последней рабочей встречи. Тестирование начнётся 25 марта и продлится два месяца.

Как рассказал глава города на своей странице в социальной сети, новый автобус будет курсировать по социально-значимому маршруту № 50 «пос. Вишенки – ул. Велижская». Модель оборудована системой видеонаблюдения, автоинформатором, электронными маршрутоуказателями и системой автоматического пожаротушения. Общая пассажировместимость составляет 101 человек.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

По результатам эксплуатации специалисты «Автоколонны - 1308» подготовят детальный отчет, с целью рассмотрения вопроса об использовании данного транспортного средства на маршрутах в Смоленске.

Ранее «КП» писала, что смоляне могут определить будущий облик туристического центра города. Горожанам предлагают пройти опрос, который повлияет на решения в сфере благоустройства Смоленска.