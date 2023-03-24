Вручены награды премии «Хрустальная гарнитура». Фото: Евгения ГУСЕВА

Международная программа номинирования «Хрустальная Гарнитура» считается своего рода «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

Это престижная программа проводится с 2005 года и каждый год привлекает все большее количество участников со всего мира, что свидетельствует о её значимости для индустрии.

Награда отражает признание профессиональным сообществом и вручается лучшим сотрудникам - операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

В этом году на награды традиционно претендовали более трехсот претендентов - представители компаний из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины. В числе победителей - столичная линия по вопросам Коронавируса, АтомЭнергоСбыт, Tele2, контактный центр Ozon, техподдержка TravelLine и многие другие.

В пяти номинациях награды взял ВТБ. Чат-бот ВТБ стал победителем в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия-2023» и получил высокое одобрение жюри в рамках номинации «Лучшее применение технологий автоматизации и роботизации-2023».

Высокую оценку в номинациях «Лучшие инновации в клиентском обслуживании» и «Лучший подход к взаимодействию с клиентами» получила и команда голосового ассистента департамента клиентского обслуживания с проектом «Проведение финансовых операций через ассистента ВТБ в Алисе от Яндекса». В номинации «Лучшая практика мотивации и вовлеченности персонала» высокую оценку жюри получил проект геймификации «Башня пяти стихий», реализованный в департаменте клиентского обслуживания.

А больше всего персональных и командных наград конкурса получил контактный центр ВТБ по обслуживанию клиентов среднего и малого бизнеса.