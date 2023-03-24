«Единая Россия» отправила КАМАЗ с оборудованием для смолян, участвующих в СВО. Фото: smolensk.er.ru.

Спальные мешки, бензопилы и другие вещи, которые пригодятся бойцам в зоне СВО - единороссы передали для военнослужащих части, дислоцирующейся в Смоленской области, очередную партию нужного груза.

«Сегодня наши бойцы, рискуя своей жизнью, защищают страну – наших детей и жен, родную Смоленщину. Для нас главная задача – поддержать армию, чтобы военнослужащие чувствовали, что народ с ними», - рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

«Единая Россия» отправила КАМАЗ с оборудованием для смолян, участвующих в СВО. Фото: smolensk.er.ru.

Он напомнил, что каждая машина формируется в соответствии с заявками, которые оставляют командиры смоленских подразделений. Поэтому перед отправкой КАМАЗа единороссы обсудили с руководством воинской части планы на будущее.

Необходимое отправляют землякам в зону СВО регулярно. От имени бойцов смолян поблагодарил представитель одного из подразделений Денис: «Победа куется в тылу, каждый, кто нас поддерживает – вносит вклад в общее дело. Настроение у ребят боевое, готовы гнать врага. Победа будет за нами!»

Напомним, внести свой вклад, поддержать земляков на передовой может каждый. На базе общественной приемной «Единой России» ведется сбор необходимого – Смоленск, Карла Маркса, 14; +7(4812)31-95-13