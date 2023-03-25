Василий Анохин провёл ряд приуроченных к Дню работника культуры мероприятий. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В преддверии Дня работника культуры, который отмечается сегодня, 25 марта, Василий Анохин провёл ряд мероприятий, приуроченных к нему.

В формате чаепития врио губернатора пообщался с представителями творческих Союзов и профессиональных объединений Смоленщины, чтобы услышать их позицию и предложения по существующим проблемным вопросам отрасли. Обращения, которые касаются регионального событийного календаря культурных мероприятий и знаковых дат, а также ремонта объектов культурного наследия и закупки нового современного оборудования для учреждений культуры, взяты на контроль и будут отработаны.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Также на торжественном мероприятии, которое состоялось в областном драмтеатре, Василий Анохин вручил награды лучшим представителям сферы культуры и озвучил планы на этот год:

– Это капитальный ремонт 3-х сельских Домов культуры и 2-х Детских школ искусств, создание 2-х виртуальных концертных залов, а также приобретение автоклубов для 3-х районов. Кроме этого отремонтируем 3 муниципальных музея, еще 5 музеев оснастим современным оборудованием. Для 8-ми Детских школ искусств закупим новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. Будем решать и другие задачи отрасли.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Ранее Василий Анохин внёс изменения в Указ о мерах поддержки мобилизованных смолян. Теперь они распространяются и на семьи добровольцев.