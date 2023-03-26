Заболеваемость туберкулезом в Смоленской области возросла на 26,5%. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Смоленщине уровень заболеваемости туберкулезом в 2022 году вырос на 26,5%. Охват осмотрами по этому заболеванию составил более 73% от численности населения региона.

Специалисты отмечают, что противотуберкулёзный иммунитет достигается иммунизацией вакциной БЦЖ. Она проводится новорожденному в первые дни жизни в родильном доме и обеспечивает иммунитет длительностью 5 - 7 лет. Повторную прививку против туберкулёза проводят в 6 - 7 лет.

Вакцинация против туберкулёза не обеспечивает 100% защиты от заболевания, но предупреждает развитие у ребёнка тяжёлых форм, отмечают в ведомстве.

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