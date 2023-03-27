Врио губернатора Смоленской области рассказал об итогах работы за первую неделю. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин подвел итоги первой рабочей недели. Видеоотчёт опубликован в его социальных сетях.

Врио главы региона отметил, что следит за комментариями смолян и уже начал решать обозначенные проблемы.

Так, Василий Анохин провел рабочую встречу с руководителем ФКУ «Москва-Бобруйск» и обсудил возможность ремонта дороги на участке от Вязьмы до Калуги. По его словам, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.

Кроме того, на прошедшей неделе был подписан указ, согласно которому семьи добровольцев, участвующих в спецоперации, наравне с семьями мобилизованных будут получать соцподдержку. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Также Василий Анохин ознакомился с бюджетом Смоленской области, его доходной и расходной частями. Было принято решение перенаправить часть средств «исключительно на решение тех вопросов, которые беспокоят граждан».

Ещё одним решением стало создание строительной вертикали. Все соцучреждения региона передадут функции по строительству в профильный департамент и подведомственные учреждения.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин провёл ряд приуроченных к Дню работника культуры мероприятий. Врио губернатора наградил лучших представителей отрасли и озвучил планы на этот год.