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НовостиОбщество27 марта 2023 4:58

Врио губернатора Смоленской области рассказал об итогах работы за первую неделю

Василий Анохин планирует сделать эту практику регулярной
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врио губернатора Смоленской области рассказал об итогах работы за первую неделю. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Смоленской области рассказал об итогах работы за первую неделю. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин подвел итоги первой рабочей недели. Видеоотчёт опубликован в его социальных сетях.

Врио главы региона отметил, что следит за комментариями смолян и уже начал решать обозначенные проблемы.

Так, Василий Анохин провел рабочую встречу с руководителем ФКУ «Москва-Бобруйск» и обсудил возможность ремонта дороги на участке от Вязьмы до Калуги. По его словам, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.

Кроме того, на прошедшей неделе был подписан указ, согласно которому семьи добровольцев, участвующих в спецоперации, наравне с семьями мобилизованных будут получать соцподдержку. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Также Василий Анохин ознакомился с бюджетом Смоленской области, его доходной и расходной частями. Было принято решение перенаправить часть средств «исключительно на решение тех вопросов, которые беспокоят граждан».

Ещё одним решением стало создание строительной вертикали. Все соцучреждения региона передадут функции по строительству в профильный департамент и подведомственные учреждения.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин провёл ряд приуроченных к Дню работника культуры мероприятий. Врио губернатора наградил лучших представителей отрасли и озвучил планы на этот год.