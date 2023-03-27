Главный архитектор Смоленска Николай Васнецов покидает должность. Фото: администрация города.

Главный архитектор Смоленска Николай Васнецов покидает должность. Об этом «КП-Смоленск» сообщили в администрации города. Последний рабочий день чиновника был в пятницу 24 марта.

Николай Васнецов приступил к обязанностям 26 ноября 2019 года. Он занимал должность заместителя главы Смоленска – начальника управления архитектуры и градостроительства.

Ранее «КП» писала, что врио губернатора Смоленской области рассказал об итогах работы за первую неделю. Василий Анохин планирует сделать эту практику регулярной.