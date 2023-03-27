В Смоленской области объявили штормовое предупреждение из-за половодья. Фото: «Подслушано Гагарин» в соцсети.

В Гагаринском районе затопило ряд дорог и некапитальных сооружений из-за вышедшей из берегов реки Гжать. В воскресенье, 26 марта, смоленские спасатели объявили штормовое предупреждение.

«В период с 26-29.03.2023 года на реке на реке Гжать у г. Гагарин продолжится повышение уровня воды, уровень будет находится до 1,0 м и выше отметки ОЯ «Высокое половодье» 390 см (188,92 м БС)», – уточнили в ГУ МЧС по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области половодье смыло мост. В прошлом году он также подвергся разрушению.