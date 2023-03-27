Смоленские сувениры будут продавать на автозаправках региона. Фото: региональный департамент инвестразвития.

Сувениры из Смоленской области автомобилисты смогут приобрести на 50 крупнейших автозаправочных станциях (АЗС) региона. Об этом сообщили в департаменте инвестразвития.

Туристам будут доступны смоленская смоква и смоленские конфекты, демидовский зефир, шоколад ручной работы, книги и тематические игры, которые позволят познакомиться с культурой и историей региона. Для сувенирной продукции изготовили витрину в форме башни крепостной стены.

Единым региональным оператором по реализации сувенирной продукции на крупнейших АЗК региона выступает региональный Центр развития туризма.

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