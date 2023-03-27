В Смоленской области выявили факт разлива и попадания топлива в реку Десна. Фото: департамент лесного хозяйства Смоленской области.

Сотрудники департамента лесного хозяйства Смоленской области зафиксировали факт разлива и попадания топлива в реку Десна в районе села Екимовичи Рославльского района. Информация о произошедшем поступила от местных жителей.

Установлено, что в связи с весенним разливом реки Десна, паводковые воды подтопили место хранения бочек с топливом на участке проведения работ по разработке карьера. По информации департамента, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается ущерб, нанесённый окружающей среде. По итогам проверки будут приняты процессуальные решения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области объявили штормовое предупреждение из-за половодья. Река Гжать продолжает выходить из берегов.