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НовостиОбщество27 марта 2023 13:30

В администрации Смоленска прокомментировали пропажу граффити с Александром Пушкиным

Рисунок закрасили по требованию главного управления по культурному наследию региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В администрации Смоленска прокомментировали пропажу граффити с Александром Пушкиным. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации Смоленска прокомментировали пропажу граффити с Александром Пушкиным. Фото: пресс-служба администрации города.

О пропаже граффити с изображением Александра Пушкина на фасаде дома №10 по улице Ленина рассказали смоляне в социальных сетях. Стало известно, что администрация города не являлась инициатором закраски рисунка.

Как пояснили в мэрии, дом является историческим памятником и охраняется государством. Согласно законодательству, любые надписи и рисунки на таких зданиях нелегальны.

Главное управление Смоленской области по культурному наследию направило предписание в адрес собственника о необходимости приведения здания в исходный вид. В результате, в середине прошлого года владельцы закрасили рисунок.

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