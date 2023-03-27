Новые таблички с портретами знаменитых смолян установили на улице Октябрьской Революции. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Октябрьской революции установили новые таблички с портретами известных смолян.

Изображения людей, чьи биографии тесно связаны со Смоленщиной, находились здесь и раньше. Теперь портреты на табличках стали крупнее, все также указаны годы жизни земляков, а всю остальную информацию о них можно получить, отсканировав QR-код.

Фото: пресс-служба администрации города.

Новые таблички — совместный проект администрации города, смоленского РВИО при консультационной поддержке регионального отделения географического общества. По информации администрации города, всего на улице Октябрьской революции будет установлено 24 таблички.

Ранее в администрации Смоленска прокомментировали пропажу граффити с Александром Пушкиным. Рисунок закрасили по требованию главного управления по культурному наследию региона.