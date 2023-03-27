Подтвержден статус Смоленской АЭС как экологически чистого предприятия. Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Команда специалистов Института проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петербург) провела оценку количества и качества представителей флоры и фауны в регионе расположения Смоленской атомной станции, результаты которой свидетельствуют о благополучии экологической обстановки исследуемой территории.

Экспертная оценка проведена в рамках проекта Смоленской станции «Сохранение природного биоразнообразия», инициированного отделом охраны окружающей среды атомной станции. Его цель — получить экспертное подтверждение неизменности и устойчивости природных систем за время эксплуатации атомной станции, тем самым укрепить ее имидж экологически чистого предприятия – элемента системы зелёной энергетики.

«Результаты проекта позволяют судить, что на ландшафтах в радиусе 30 километров от производственных объектов Смоленской атомной станции сформировались уникальные природные сообщества со сложными пищевыми сетями. Их существование и развитие возможно только при экологически безопасной эксплуатации предприятия. Эксперты представили отчет, на основании которого мы продолжим и расширим определение показателей экологического мониторинга», - отметила начальник отдела охраны окружающей среды САЭС Светлана Лубенская.

В рамках исследования специалисты Института проектирования, экологии и гигиены собрали данные и проанализировали имеющиеся сведения о биоразнообразии территории расположения Смоленской атомной станции, провели полевые и камеральные исследования, зафиксировали редкие и охраняемые виды растений и зверей. Результаты исследования будут опубликованы в книге «Смоленская АЭС в гармонии с природой». Сейчас она готовится к изданию.

Проект Смоленской станции «Сохранение природного биоразнообразия» получил высокую оценку руководства Росатома. Он включен в базу практик госкорпорации в области устойчивого развития и предложен для масштабирования в отрасли.

Справка

Госкорпорация «Росатом», частью которой является Смоленская атомная станция, в своей деятельности ориентируется на глобальную повестку в области устойчивого развития и придерживается 10 принципов Глобального договора ООН. Она оказывает влияние на достижение целей устойчивого развития (ЦУР) ООН не только через реализацию своей продуктовой линейки и финансово-экономические результаты деятельности, но и обеспечивая устойчивость внутренних процессов в области социальной сферы и качества управления, а также в сфере воздействия на окружающую среду. Безусловным приоритетом Госкорпорации и всех её предприятий является безопасность технологических решений, условий труда и окружающей среды.