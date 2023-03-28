Василий Анохин возмутился свалкой возле смоленского МФЦ. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин посетил два многофункциональных центра Смоленска в роли «тайного покупателя». Недовольство вызвала работа одного из них – в переулке Юннатов, где ожидание в очереди превысило 15 минут, а прямо на входе в центр раскинулась свалка мусора.

– Все задачи уже раздал. Оргвыводы сделаю на днях, во время моего следующего объезда, – прокомментировал врио главы региона на своей странице в социальной сети.

Что касается МФЦ на улице Индустриальной, никаких претензий в адрес специалистов МФЦ никто из посетителей не высказал. Ожидание в электронной очереди составило 6 минут.

Ранее врио губернатора Смоленской области рассказал об итогах работы за первую неделю. Василий Анохин планирует сделать эту практику регулярной.