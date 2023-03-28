В Смоленской области отремонтируют участок трассы «Золотого кольца». Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Речь идет об участке дороги от Вязьмы до границы с Калужской областью и трассе от Вязьмы до Сычевки. По этому поводу к врио губернатора обратились местные жители в социальных сетях. Для решения вопроса Василий Анохин связался с руководителем Росавтодора Романом Новиковым, а также провел очную рабочую встречу с начальником Упрдор Москва - Бобруйск Александром Яхнюком.

– Договорились о совместных планах работы. Александр Сергеевич заверил меня, что при наступлении благоприятных погодных условий самые проблемные дорожные участки - а именно 953 км – 956 км в Угранском районе - будут отремонтированы, – написал врио главы региона на своей странице в социальной сети.

Завершить ремонт участка между Вязьмой и границей с Калужской областью планируется до конца 2025 года.

Ранее Василий Анохин возмутился свалкой возле смоленского МФЦ. Врио губернатора посетил центры в роли «тайного покупателя».