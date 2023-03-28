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НовостиСпорт28 марта 2023 7:32

Смолянка выиграла «золото» на Кубке и первенстве России по кроссу в Кисловодске

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянка выиграла «золото» на Кубке и первенстве России по кроссу в Кисловодске. Фото: пресс-служба СГМУ.

Смолянка выиграла «золото» на Кубке и первенстве России по кроссу в Кисловодске. Фото: пресс-служба СГМУ.

Студентка 1 курса Смоленского государственного медуниверситета Екатерина Бодрова заняла первое место на Кубке и первенстве России по кроссу, прошедших в Кисловодске. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов возрасте до 20 лет из 30 регионов страны. Лучшие бегуны страны соревновались на дистанциях 1, 2 и 5 километров.

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