Смолянка выиграла «золото» на Кубке и первенстве России по кроссу в Кисловодске. Фото: пресс-служба СГМУ.

Студентка 1 курса Смоленского государственного медуниверситета Екатерина Бодрова заняла первое место на Кубке и первенстве России по кроссу, прошедших в Кисловодске. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов возрасте до 20 лет из 30 регионов страны. Лучшие бегуны страны соревновались на дистанциях 1, 2 и 5 километров.

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