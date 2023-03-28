Смоленск занял первое в рейтинге муниципальных образований по развитию конкуренции. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленск в очередной раз занял первое место в региональном рейтинге муниципальных образований по развитию конкуренции. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Рейтинг сформирован департаментом экономического развития Смоленской области. По результатам работы, проведенной в прошлом году специалистами Управления инвестиций администрации города, областной центр занял первое место.

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