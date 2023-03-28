В Смоленске обсудили возможность благоустройства сада Блонье

В Смоленске обсудили возможность обновления сада Блонье. Фото: пресс-служба администрации города.

В КВЦ имени Тенишевых прошло общее собрание представителей администрации города, общественных организаций, дизайнеров, неравнодушных жителей, которые предложили свои идеи по поводу архитектурно-художественного и дизайнерского наполнения пространства сада Блонье.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как отмечают в мэрии, каким будет обновление парка – решат сами смоляне. После тщательного изучения предложенных идей и обсуждения технических возможностей их реализации, проектировщики подготовят несколько вариантов концепций. Все они будут представлены смолянам для того, чтобы горожане самостоятельно смогли выбрать понравившуюся работу.

Ранее на улице Октябрьской Революции установили новые таблички с портретами знаменитых смолян. Обветшавшие портреты заменили новыми, с более крупным изображением и QR-кодом.