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НовостиОбщество28 марта 2023 12:22

После поручения врио губернатора в Смоленске привели в порядок контейнерную площадку

Регоператор ТКО оказал содействие администрации города в приведении территории в нормативное состояние
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
После поручения врио губернатора в Смоленске привели в порядок контейнерную площадку. Фото: региональный оператор ТКО.

После поручения врио губернатора в Смоленске привели в порядок контейнерную площадку. Фото: региональный оператор ТКО.

В Смоленске привели в порядок контейнерную площадку, расположенную вблизи Многофункционального центра по переулку Юннатов д.10. На ненадлежащий вид и невыполнение собственником обязанностей по её содержанию обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин в ходе рабочей поездки.

Фото: региональный оператор ТКО.

Фото: региональный оператор ТКО.

Региональный оператор ТКО оказал содействие администрации города в приведении контейнерной площадки и прилегающей к ней территории в нормативное состояние. К месту обеспечили беспрепятственный подход, мусор убран в радиусе 30 метров.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обсудили возможность благоустройства сада Блонье. На выбор местным жителям представят несколько вариантов концепций.