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НовостиОбщество28 марта 2023 14:21

В Смоленской области изменят подходы к закупкам медоборудования

Теперь они будут осуществляться централизованно, без привлечения главврачей медучреждений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области изменят подходы к закупкам медоборудования.

В Смоленской области изменят подходы к закупкам медоборудования.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врио губернатора Василий Анохин провел заседание Коллегии регионального Департамента по здравоохранению, в рамках которого было принято решение изменить подходы к закупкам медоборудования. Теперь они будут осуществляться централизованно, чтобы не нагружать главврачей административной работой.

Помимо этого, медики не будут отвечать за строительство и ремонт. Функции заказчика всех строительных работ будут переданы Управлению капитального строительства, а курирование строек – Департаменту по строительству и ЖКХ.

Как отметил Василий Анохин на своей странице в социальной сети, эти изменения должны повысить качество медицинской помощи смолянам и упростить работу главврачей.

Ранее «КП» писала, что после поручения врио губернатора в Смоленске привели в порядок контейнерную площадку. Регоператор ТКО оказал содействие администрации города в приведении территории в нормативное состояние.