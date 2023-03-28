Названы победители конкурса "Элита фондового рынка". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подвела итоги конкурса "Элита фондового рынка" за 2022 год.

Победителями в номинации "компания рынка акций" признана "БКС Мир инвестиций", "компания рынка облигаций" - блок рынков капитала Газпромбанка, "компания срочного рынка" - ФГ "Финам", "управляющая компания ЗПИФ" - УК "Современные фонды недвижимости", "управляющая компания для институциональных инвесторов" - УК "Регион эссет менеджмент". CEO года назван председатель правления НКО АО НРД Виктор Жидков. В номинации «лучший брокерский онлайн-сервис» победил брокерский бизнес ВТБ.

Андрей Яцков, руководитель брокерского обслуживания банка ВТБ, отметил:

«Приложение ВТБ Мои Инвестиции неоднократно признавалось лучшим на рынке, и для нас очень важна столь высокая оценка профессионального сообщества. Наш приоритет – сделать онлайн-сервисы брокерского бизнеса максимально удобными и полезными для наших пользователей. Мы непрерывно работаем над расширением функционала нашего инвестиционного приложения, внедряем новые сервисы и услуги, которые дают возможность нашим клиентам эффективно управлять своими финансами, всегда иметь под рукой актуальную информацию об основных событиях финансового рынка, и адаптировать работу с приложением под свои индивидуальные запросы».

Справка

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных независимых конкурсов в области рынка ценных бумаг. Победителей конкурса из числа выдвинутых экспертами рынка определяет Национальное жюри, в состав которого входят представители компаний финансового рынка и инфраструктурных организаций.