В Смоленске продолжают убирать дороги от песка и грязи. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации выполняют работы по уборке песка и грязи после зимы на улицах областного центра.

28 марта марта велась работа по очистке проезжей части на проспекте Строителей, ночью – на улицах 2-й Верхний Волок и Нахимова.

Также, как сообщили в профильном департаменте, в рамках работ по содержанию ведется отсыпка дороги на улице Папанина, где ранее был восстановлен водоотвод.

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