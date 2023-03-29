Модернизированная система уличного освещения Смоленска помогла сэкономить более 200 млн рублей. Фото: Алёна Лавушкина.

Модернизация уличного освещения, проведённая в 2020 году в столице региона помогла сэкономить более 200 млн рублей. Это стало возможно благодаря замене ртутных и натриевых светильников на светодиодные, являющиеся наиболее энергоэффективными.

Всего на улицах города заменено около 15 тысяч светильников. Установлены более 270 шкафов наружного освещения, внедрена интеллектуальная система его управлением. Более 2 тысяч светильников в центре города подключены по протоколу беспроводной связи, что позволяет гибко управлять освещением из городской диспетчерской.

Как сообщил глава Смоленска Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, общая стоимость энергосервисного контракта составила 476 миллионов рублей, все затраты понес инвестор, без участия бюджета областного центра. Экономия на электроэнергии на освещение улиц Смоленска составляет теперь более 65%.

– Созданная система освещения уже доказала свою экономическую эффективность на деле – только за 2022 год на потреблении электроэнергии на уличное освещение в Смоленске сэкономлено более 85 млн рублей, а за весь срок действия новой системы освещения – 207 млн рублей, – отметил Андрей Борисов.

По его словам, за счёт сэкономленных средств планируется строительство новых линий городского освещения.

Ранее в Смоленске обсудили возможность благоустройства сада Блонье. На выбор местным жителям представят несколько вариантов концепций.