В Смоленской области река подтопила 4 жилых дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Таяние снега, интенсивные дожди и разлив реки Осетр привели к подтоплению 4 домов в Рославльском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, уровень воды в 3 домах составляет от 2 до 3 сантиметров, в 1 доме – от 10 до 22 см. Приусадебные участки подтопило ранее. В общей сложности 7 ушли под воду.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выявили факт разлива и попадания топлива в реку Десна. Специалисты устанавливают ущерб, нанесённый окружающей среде.