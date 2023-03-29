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НовостиОбщество29 марта 2023 8:51

В Смоленской области река подтопила 4 жилых дома

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области река подтопила 4 жилых дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Смоленской области река подтопила 4 жилых дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Таяние снега, интенсивные дожди и разлив реки Осетр привели к подтоплению 4 домов в Рославльском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, уровень воды в 3 домах составляет от 2 до 3 сантиметров, в 1 доме – от 10 до 22 см. Приусадебные участки подтопило ранее. В общей сложности 7 ушли под воду.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выявили факт разлива и попадания топлива в реку Десна. Специалисты устанавливают ущерб, нанесённый окружающей среде.