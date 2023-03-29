В Смоленске военкомат объявил набор контрактников для участия в спецоперации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Военный комиссариат Смоленска объявил о наборе граждан для прохождения военной службы по контракту. Об этом сообщили в администрации Смоленска.

Контрактникам гарантируется единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, ежемесячные выплаты от 170 тысяч рублей, ежегодная материальная помощь, полный социальный пакет, статус ветерана боевых действий, а также дополнительные льготы для участников СВО.

За подробной информацией можно обращаться в военкомат Смоленска по адресу: улица Рыленкова, дом 16, кабинет 18.

Ранее Василий Анохин внёс изменения в Указ о мерах поддержки мобилизованных смолян. Теперь они распространяются и на семьи добровольцев.