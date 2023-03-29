Житель Смоленской области получил три года условно за ложные сообщения о минировании. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В феврале прошлого года оперативники региональных УФСБ и УМВД задержали 18-летнего жителя Десногорска. Студент одного из колледжей прислал на электронный адрес органов безопасности 16 ложных анонимных сообщений о минированиях объектов социальной инфраструктуры региона, а также Смоленской АЭС.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, в декабре 2021 года молодой человек через один из мессенджеров присоединился к движению «сваттинг» – разновидности терроризма, которая используется для запугивания, создания риска получения травм или даже гибели людей. Инструкции по распространению анонимных сообщений о минировании в образовательных и социальных организациях, торговых центрах, предприятиях он получал от администратора сообщества. Также парень фотографировал и снимал на видео эвакуацию людей из якобы заминированных социальных объектов и отправлял в качестве отчетов своему «куратору».

Десногорский городской суд Смоленской области признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

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