МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с опасным разливом реки под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Главное управление МЧС России по Смоленской области объявило штормовое предупреждение в связи с предстоящим разливом реки Каспля в Демидове. Оно объявлено 29 марта и продлится до 3 апреля.

По информации пресс-службы ведомства, эксперты ожидают рост уровня воды с достижением ОЯ «Высокое половодье». В результате возможно затопление пойм и пониженных участков рельефа, а также расположенных в них построек.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области река подтопила 4 жилых дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.