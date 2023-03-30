Василий Анохин объявил о перенастройке работы ЦУР в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин анонсировал перенастройку работы Центра управления регионом.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, напомнив, что ставит в приоритет обратную связь со смолянами и решение обозначаемых ими проблем.

Так, все вопросы, поступающие в ЦУР, будут ранжироваться в ту или иную тематику. Центр будет являться постановщиком задач для органов власти и для муниципальных образований. На то, чтобы взять вопрос в работу, есть от 3 до 5 дней. После решения проблемы врио губернатора поручил отправлять фотоотчет.

Помимо этого, ориентируясь на данные «тепловой карты», специалисты ЦУР должны предоставлять топ-5 наиболее проблемных районов области и топ-5 районов, где те или иные вопросы решаются. Отметим, что «тепловая карта» – инструмент, который помогает визуализировать обращения в разрезе муниципальных образований, предоставляет разбивку жалоб по тематикам, а также позволяет отследить количество поступивших и решенных проблем в любой момент времени.

Особый интерес временно исполняющего обязанности губернатора вызвала система «Инцидент Менеджмент». Она представляет собой систему реагирования органов власти на публикации и комментарии пользователей в социальных сетях. Василий Анохин поручил назначить в каждом Департаменте, Главном управлении и органах местного самоуправления ответственного за работу с обращениями граждан в «Инцидент Менеджмент», чтобы сроки обработки каждого вопроса контролировал конкретный человек.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области изменят подходы к закупкам медоборудования. Теперь они будут осуществляться централизованно, без привлечения главврачей медучреждений.