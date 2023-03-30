В Смоленске отключили светофоры на оживлённом перекрестке. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

В Смоленске отключили светофоры на перекрестке улиц Седова – Московское шоссе. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» - СМЭУ.

Светофоры не будут работать с 9:00 до 17:00, на время технических работ на электросетях.

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