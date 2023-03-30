Смоленский авиазавод начнет собирать части самолета «Ладога». Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске, наряду с заводами в других городах, начнут собирать части самолета «Ладога». Об этом врио губернатора Смоленской области Василию Анохину рассказал генеральный директор Смоленского авиационного завода Андрей Топорков.

Новый отечественный образец сможет вмещать на борту 44 пассажира и перевозить их на расстояние до 2300 км при нагрузке в 4 тонны.

– По проекту ТВРС-44 «Ладога» с нами сотрудничает компания УЗГА (Уральский завод гражданской авиации). Завод будет делать полноценный кессон крыла и крыло в сборе для этого самолета. Перспективные планы, начиная с 2026 года, по 25-30 комплектов крыла в сборке для ТВРС-44 «Ладога», – рассказал Андрей Топорков.

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